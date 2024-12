Euronext lancia i Total Return Futures sull'indice FTSE MIB

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha annunciato l’introduzione dei(TRF) sull’indice, il principale benchmark diper il mercato azionario italiano. Questo lancio si basa sul successo dei Total Return Futures sull'indice CAC 40, che Euronext ha introdotto come primo TRF su un benchmark nazionale nel novembre 2018.Introducendo TRF sull’indice FTSE MIB, Euronext espande ulteriormente la sua offerta disui mercati europei, in linea con il suo nuovo piano strategico,I TRF sono progettati per replicare tutti gli aspetti economici deiin modo economicamente vantaggioso, semplificando al tempo stesso le impostazioni del prodotto per renderli più adatti all'ambiente di scambio.Il FTSE MIB Total Return Future è una soluzione quotata che consente agli investitori di ottenere esposizione al tasso di pronti contro termine implicito sui componenti dell'indice FTSE MIB in un ambiente ditramite un. Il contratto offre un’esposizione a lungo termine, con scadenze trimestrali disponibili fino a dieci anni, soddisfacendo le esigenze degli investitori a lungo termine.La compensazione per il FTSE MIB TRF è facilitata tramite, sfruttando le sue solide capacità di gestione del rischio per mitigare quello di controparte e fornire forti compensazioni di margine. Il prodotto TRF garantisce accuratezza e fungibilità delattraverso una chiara procedura di regolamento giornaliero e la possibilità di negoziare alla chiusura dell'indice. La trasparenza del mercato è migliorata con i prezzi sullo schermo, mentre la liquidità è supportata dai principali market maker che quotano uno spread come tasso annualizzato in punti base (+/-)., Global Head of Derivatives and Post-Trade di Euronext, ha dichiarato: "Nel 2018, Euronext ha introdotto i Total Return Futures sull’indice CAC 40, ricevendo un’immediata risposta positiva da parte dei partecipanti al mercato grazie ai suoi forti vantaggi. Da allora sono stati negoziati più di 1,6 milioni di contratti, per un valore nominale totale scambiato di quasi 120 miliardi di euro. Questa nuova offerta segue il successo della migrazione dei mercati dei derivati ??finanziari di Euronext verso Euronext Clearing, aprendo la strada a ulteriore innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni. Nell’ambito del nostro nuovo piano strategico “Innovate for Growth 2027”, annunciato a novembre, continueremo a cercare opportunità nel panorama europeo dei derivati, sfruttando tutta la forza del nostro modello paneuropeo integrato"., CEO di FTSE Russell, società di LSEG, ha dichiarato: "Siamo lieti di far parte dell’espansione dell’offerta europea di derivati ??di Euronext, con l’introduzione dei Total Return Futures sull’indice FTSE MIB. La nostra collaborazione con Euronext riflette la forza del franchise dell’indice FTSE Russell a livello globale, permettendoci di supportare i nostri clienti con ulteriore innovazione e sviluppo di prodotti per soddisfare con successo le loro esigenze".