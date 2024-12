Intel, il CEO Pat Gelsinger va in pensione. Board avvia ricerca per sostituto

Intel

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei semiconduttori che sta attraversando una fase di difficoltà, ha annunciato che ile si è dimesso dal consiglio di amministrazione, con decorrenza dal 1° dicembre 2024.Intel ha nominato due dirigenti senior,, comementre il consiglio di amministrazione conduce una ricerca per un nuovo CEO. Zinsner è vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, e Holthaus è stato nominato per la posizione di recente creazione di CEO di Intel Products, un gruppo che comprende il Client Computing Group (CCG) dell'azienda, il Data Center and AI Group (DCAI) e il Network and Edge Group (NEX)., presidente indipendente del consiglio di amministrazione di Intel, diventeràdurante il periodo di transizione. La struttura di leadership di Intel Foundry rimane invariata.Il consiglio ha formato un comitato di ricerca e lavorerà "con diligenza e rapidità" per trovare un successore permanente di Gelsinger, si legge in una nota."Sebbene abbiamo fatto progressi significativi nel riacquistare competitività nella produzione e nel costruire le capacità per essere una fonderia di livello mondiale, sappiamo di avere ancora molto lavoro da fare in azienda e- ha detto Yeary - Come consiglio, sappiamo prima di tutto che dobbiamo mettere il nostro gruppo di prodotti al centro di tutto ciò che facciamo. I nostri clienti ce lo chiedono e noi lo faremo. Con l'elevazione permanente di MJ a CEO di Intel Products insieme al suo ruolo di co-CEO ad interim di Intel, stiamo assicurando che il gruppo di prodotti avrà le risorse necessarie per fornire ai nostri clienti. In definitiva, il ritorno alla leadership di processo è fondamentale per la leadership di prodotto e rimarremo concentrati su questa missione, guidando al contempo una maggiore efficienza e una migliore redditività".