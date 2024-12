Stellantis, nuova organizzazione in attesa del CEO. Richard Palmer special advisor

Stellantis

(Teleborsa) - All'indomani dell' uscita del CEO Carlos Tavares ha chiarito che il, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione, e "". In attesa della conclusione del processo per la selezione del nuovo CEO, è implementata con effetto immediato la una nuova organizzazione.Ilsarà responsabile della direzione e della supervisione della società per conto del Consiglio di amministrazione. Il CEI sarà presieduto da John Elkann.Il Comitato è composto dal Presidente e dai seguenticon le seguenti responsabilità: Xavier CHÉREAU (Human Resources e Heritage), Ned CURIC (Engineering e Technology, Software e Free2move), Arnaud DEBOEUF (Manufacturing e Supply Chain Antonio FILOSA America's (North e South America) Regions, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, e il Design nella Region North America, compreso Maserati Design), Béatrice FOUCHER (Planning), Jean-Philippe IMPARATO (Enlarged Europe, Pro One, Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, FIAT, Lancia, Opel e Peugeot. Il Design della Region Enlarged Europe riporterà a questa posizione), Douglas OSTERMANN (Finance), Maxime PICAT (Purchasing e Supplier Quality e le regions Middle East & Africa, India & Asia Pacific, China oltre a Leapmotor International), Philippe DE ROVIRA (Affiliates).A supporto del CEI e alle dirette dipendenze del Presidente ci saranno i seguenti: Bertrand BLAISE (Communications e CSR), Olivier BOURGES (Customer Experience), Giorgio FOSSATI (General Counsel), Santo FICILI (Maserati oltre ad Alfa Romeo), Olivier FRANCOIS (Marketing oltre a FIAT, Abarth e DS), Clara INGEN-HOUSZ (Public Affairs).è stato nominatoe parteciperà al CEI come consulente per il gruppo dirigente. Palmer, ex CFO di Stellantis uscito nel luglio 2023 per far posto a Nathalie Knight ( sostituita a ottobre 2024 dopo il maxi profit warning), ha fatto una lunga carriera in FCA ed era molto vicino a Sergio Marchionne.