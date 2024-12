Super Micro, comitato speciale non ha trovato prove di frode. Cerca nuovo CFO

Super Micro Computer

(Teleborsa) -, fornitore statunitense di soluzioni IT totali per AI, Cloud, Storage e 5G/Edge, ha annunciato che il Comitato speciale indipendente, che era stato istituito dal Consiglio di amministrazione,da parte del management.Tra le sue conclusioni, il comitato ha stabilito che le dimissioni dell'ex società di revisione contabilee le conclusioni nella lettera di dimissioni "non erano supportate dai fatti".Il board hadel comitato speciale. Per rispondere alle raccomandazioni e tenendo presente la rapida crescita aziendale negli ultimi due anni, ha incaricato il management di aggiungere ulteriori talenti senior esperti, commisurati alle dimensioni e alla complessità della società odierna e di prepararsi alla sua crescita futura.In particolare, la società ha. David Weigand continuerà a svolgere il ruolo di CFO della società fino a quando il board non avrà nominato il suo successore. Inoltre, sta accelerando la ricerca di un Chief Compliance Officer e di un General Counsel.