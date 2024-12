Zona Euro, PMI manifatturiero novembre scende a 45,2 punti

(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati dell’indagine, ildell’si è deteriorato a un ritmo più rapido nel mese di novembre rivelando cali più forti nei nuovi ordini alle fabbriche, nella produzione, nell’attività di acquisto e nelle scorte.Ildell’Eurozona HCOB, indice che misura la salute generale delle fabbriche dell’Eurozona pubblicato da, è sceso ulteriormente al di sotto della soglia di invarianza di 50 in novembre, a 45,2, da 46 di ottobre, segnalando così undeterioramento delle condizioni manifatturiere nell’Unione a moneta unica. Il ritmo di contrazione è stato leggermente più forte diquello osservato in media durante l’attuale periodo di declino (iniziato a luglio 2022).Per quanto riguarda i singoli Paesi, gli ultimi dati dell’indagine hanno mostrato che la recessione manifatturiera dell’eurozona è concentrata nelle tre economie più grandi:(43),(43,1) e(44,5). Per quanto riguarda le ultimi due, i tassi di contrazione sono stati i più marcati rispettivamente degli ultimi 10 e 12 mesi. Paesi Bassi, l’Austria e l’Irlanda sono state le altre nazioni monitorate che hanno registrato un manifatturiero inferiore a 50.(53,1) e(50,9) hanno registrato ulteriori, anche se più lenti, miglioramenti.“È un vero peccato che la Spagna sia solo la quarta economia dell’eurozona, e sebbene abbia gestito la contrazione manifattura globale piuttosto bene, non ha la valenza necessaria per sollevare il resto della regione. Per esempio, il peggioramento del calo in Germania di settembre è troppo elevato per far sì che la spinta della Spagna possa fare la differenza", ha spiegato, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank."Secondo la nostra stima a brevissimo tempo, laprobabilmente diminuirà di circa l’1% nel terzo trimestre rispetto all’ultimo - ha aggiunto l'economista -. Considerato il crollo repentino dei nuovi ordini, possiamo aspettarci un nuovo calo della produzione entro la fine dell’anno".