Ampere (Renault) e STM, accordo sulla fornitura di moduli di potenza SiC

(Teleborsa) -, divisione difocalizzata sui veicoli elettrici (EV), e, colosso italo-francese dei semiconduttori, hanno siglato un, come parte della loro collaborazione su un powerbox per l'inverter per il gruppo propulsore elettrico ultra-efficiente di Ampere.Ampere e STMicroelectronics hanno già lavorato insieme all', l'elemento chiave del powerbox, per ottenere le massime prestazioni e la migliore competitività nel gruppo propulsore elettrico.L'accordo "si allinea perfettamente con la strategia di Ampere di padroneggiare l'intera catena del valore dell'elettronica di potenza per il suo gruppo propulsore elettrico, sfruttando l'esperienza di STMicroelectronics nei moduli di potenza", ha affermato, SVP Powertrain & EV engineering, Ampere."ST è all'avanguardia nello sviluppo di elettronica di potenza avanzata che consente al settore della mobilità di migliorare le prestazioni delle piattaforme elettrificate. Con l'ottimizzazione di questi prodotti e soluzioni più efficienti per soddisfare i requisiti di prestazioni di Ampere e la nostra catena di fornitura di carburo di silicio integrata verticalmente, stiamo supportando la strategia di Ampere per la sua prossima generazione di gruppi propulsori elettrici", ha affermato, Executive Vice President Sales & Marketing, Europe, Middle East and Africa Region, STMicroelectronics.