Calef (NS Partners): M&A banche spinge rendimenti hedge fund specializzati

(Teleborsa) - Lecontinuano a rappresentare "une alcuni nel 2024 stanno registrando rendimenti straordinari rispetto ad altre strategie". Lo afferma Giacomo Calef, country head Italia di NS Partners, analizzando i movimenti in atto nel settore.Calef afferma che la potenziale acquisizione dida parte dipuò rappresentare "una svolta significativa neleuropeo, segnando un momento cruciale per il consolidamento del settore in Italia e oltre". intanto, in Spagnaha avanzato un'offerta pubblica di acquisto volontaria per, per creare la più grande banca del paese e rafforzando il sistema bancario spagnolo in un contesto di crescente competizione internazionale. Parallelamente,sta discutendo una possibile collaborazione con Natixis Investment Managers, creando un polo dell'con oltre 2.000 miliardi di euro di asset gestiti.Secondo l'analisi dell'esperto, ihanno raggiunto un, una netta inversione rispetto al -0,8% registrato nello stesso periodo del 2023, quando l'innalzamento dei tassi di interesse aveva ostacolato le attività di deal-making. La ripresa, alimentata dal calo dei tassi e da una maggiore stabilità economica, ha portato il volume globale delle operazioni a 1,3 trilioni di dollari tra gennaio e novembre 2024, un incremento importante rispetto al 2023, ma ancora lontano dai livelli record del 2021.Negli, le attività di M&A hanno dominato la scena, rappresentando il 56% del totale globale, con operazioni di rilievo come l'offerta di 35,3 miliardi di dollari diper"Questa dinamica evidenzia come il consolidamento bancario e dell'asset management, insieme all'attività degli hedge fund, stia giocando un ruolo centrale nel plasmare il futuro dei mercati finanziari - afferma Calef - La crescente centralità delle operazioni di M&A e il ruolo strategico degli hedge fund evidenziano l'importanza di strumenti di investimento avanzati. Per questo può essere, che consentono di capitalizzare su queste dinamiche di mercato. Questi fondi sono interessanti perché liquidi e valorizzati con maggior frequenza rispetto ai fondi nei private markets".