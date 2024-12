GVS acquista business whole blood di Haemonetics. Deal vale fino a 67 milioni di dollari

GVS

Haemonetics

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha firmato un accordo vincolante conperdeterminatiL'operazione prevede l'acquisizione dell'intero portafoglio di soluzioni proprietarie di raccolta, lavorazione e filtrazione del sangue intero di Haemonetics, insieme all'impianto produttivo di, e a parte delle attività produttive di Haemonetics a, dove queste soluzioni vengono attualmente prodotte. Le attività produttive acquisite a Tijuana consistono solo nei macchinari produttivi attualmente situati nell'impianto di Haemonetics per il business whole blood e saranno trasferiti negli impianti esistenti di GVS.Il, corrispondenti a 42,4 milioni di euro al tasso di cambio odierno, su base cash free/debt free, soggetto a meccanismi di aggiustamento del prezzo di prassi. Oltre al prezzo di acquisto, un importo massimo di 22,5 milioni di dollari è pagabile entro febbraio 2029 in diverse tranche annuali.Si prevede che il perimetro acquisito genererà. L'acquisizione è strutturata come asset deal e include la proprietà immobiliare dell'impianto di produzione di Covina, con una valutazione di mercato asseverata da terzi di 19,5 milioni di dollari.L'dell'operazione (inclusi sia il Prezzo di Acquisto che il Prezzo di Acquisto Variabile Base, ma non il Prezzo di Acquisto Variabile Aggiuntivo) al netto del valore dell'immobile di Covina, è pari a, corrispondenti a un multiplo EV/EBITDA di circa 6x, basato sull'EBITDA rettificato del target per i 12 mesi che terminano a marzo 2024. L'operazione dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2025."Dopo l'acquisizione di STT e Haemotronic, questa operazione rappresenta un, che oggi vede un solo player con un modello di business completamente verticale - ha commentato l'- Con il business di Haemonetics, GVS diventa un attore globale completamente integrato, aggiungendo asset complementari e altamente sinergici al suo portafoglio prodotti e rafforzando ulteriormente la sua leadership nel settore della filtrazione in ambito sanitario".L'operazione sarà finanziata utilizzando le risorse di cassa disponibili. Nel contesto dell'operazione, con l'obiettivo di evitare deviazioni dal percorso di riduzione dell'indebitamento finanziario di GVS attualmente in corso e di semplificare la struttura di capitale, il finanziamento soci esistente, di ammontare pari ae originariamente concesso alla società da parte dell'azionista di controllo GVS Group nel marzo 2023, sarà utilizzato per la sottoscrizione di un