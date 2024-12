Sesa, perfezionata acquisizione di Greensun

Sesa

(Teleborsa) -, società leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha fatto sapere che a seguito dell’autorizzazione alla concentrazione rilasciata dall’, è stata perfezionata in data odierna l’acquisizione da parte di PM Service del 66% del capitale di, come da accordo quadro vincolante già pubblicato dall’emittente con apposito comunicato stampa lo scorso30 ottobre 2024."Si costituisce un player leader di mercato in ambito Digital Green e sostenibilità, con ricavi annuali attesi per circae prospettive di crescita ulteriori, con la programmata operazione di fusione tra Greensun e PM Service che si realizzerà nel FY 2026", si legge in una nota dell'azienda.Greensun, operatore di riferimento nel settore delle tecnologie per l’ed il, offre tecnologia e servizi di assistenza specialistica con ricavi consolidati annuali attesi nell’esercizio al 31 dicembre 2025 di circa 130 milioni di euro ed un capitale umano di circa 50 risorse."L’operazione di business combination tra PM Service e Greensun, principali distributori di prodotti legati alle energie rinnovabili in Italia, porta alla creazione di un operatore di riferimento nel settore a livello nazionale con prospettive di espansione sul territorio europeo, combinando l’esperienza decennale e ledi entrambe le aziende e mettendo a disposizione dei clienti soluzioni innovative nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico", conclude la nota.