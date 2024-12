Stellantis, Morningstar DBRS valuterà rating a inizio 2025. Uscita Tavares non ha effetto immediato

Stellantis

(Teleborsa) - L'da, presa da sola,della società, in quanto non sono stati comunicati cambiamenti nella direzione strategica o nella politica finanziaria della società. Naturalmente, la performance operativa notevolmente più debole di Stellantis quest'anno ha implicazioni creditizie negative. Lo affermain una nota."Mentre avevamo previsto una moderazione negli utili di Stellantis quest'anno, la performance operativa notevolmente più debole YTD ha superato le nostre aspettative", ha affermato, Senior Vice President of European Corporate Ratings presso Morningstar DBRS.L'agenzia di rating prevede di, in concomitanza con l'opportunità di valutare più da vicino le prestazioni progressive di Stellantis nel mercato statunitense, inclusi i suoi obiettivi di riduzione delle scorte, nonché le probabili prospettive di utili della società l'anno prossimo.