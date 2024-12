Stellantis smentisce cifre buonuscita Tavares: lontanissime dalla realtà

Stellantis

(Teleborsa) -"smentisce le cifre riportate dai media sui termini finanziari delle dimissioni di Carlos Tavares, "che sono molto imprecise e lontanissime dalla realtà".Così, in una nota, un portavoce che precisa: Stellantis "non divulga i dettagli delle dimissioni dei propri dipendenti, dirigenti compresi, se non nei casi previsti dalla legge nel rispetto della loro privacy, mentre è tenuta a rendere nota la retribuzione dei propri amministratori delegati nella relazione annuale sulle retribuzioni della società".