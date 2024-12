Studio T&E: solo 10 compagnie aeree hanno piani seri per passare a carburanti green

Air France-KLM

United Airlines

Eni

TotalEnergies

Shell

BP

Chevron

ExxonMobil

(Teleborsa) -, secondo una nuova ricerca di, organizzazione ambientalista con sede a Bruxelles. In particolare, solo 10 compagnie aeree su 77 stanno compiendo notevoli sforzi per passare ad alternative realmente sostenibili al cherosene fossile, mentre le restanti 67 stanno acquistando troppo poco SAF, il tipo sbagliato di SAF o non stanno affatto prendendo in considerazione i SAF nei loro piani di decarbonizzazione.Lenella classifica sonoe Norwegian, che hanno ricevuto punteggi elevati per l'impegno verso l'e-kerosene o i biocarburanti avanzati e di scarto.T&E fa notare che. L'e-kerosene, un carburante ricavato da elettricità rinnovabile, è il tipo di SAF più sostenibile e scalabile. Al contrario, i SAF derivati ??dalla biomassa (biocarburanti) variano notevolmente in termini di sostenibilità e scalabilità. I ??SAF realizzati con colture alimentari o foraggere (ad esempio mais) non sono affatto sostenibili.Attualmente, ladi SAF. L'e-kerosene rappresenta meno del 10% degli accordi SAF delle compagnie aeree, mentre i biocarburanti non sostenibili a base di colture ricavati da chicchi di mais e olio di soia rappresentano oltre il 30%, si legge nel rapporto."Sono troppo poche le compagnie aeree che si impegnano per carburanti veramente sostenibili - commenta- La maggior parte acquista i tipi sbagliati di carburanti o, peggio ancora, non acquista affatto SAF. Le compagnie aeree devono mettere i pugni sul tavolo per cambiare questa situazione. Devono inviare il segnale giusto ai fornitori di carburante che ciò che viene loro venduto non renderà i loro voli ecologici. Altrimenti, possono dire addio ai loro obiettivi net-zero".Secondo T&E, inella transizione verso carburanti green. Lo studio ha analizzato i loro progetti e scoperto che, Sinopec e Saudi Aramco potrebbero produrre solo circa 3 Mt di SAF all'anno entro il 2030, meno del 3% della loro attuale produzione di carburante per aerei."Lenell'ecosistema dei carburanti verdi - spiega Catte - Finora sono passate inosservate, ma la loro riluttanza a investire in SAF sta dirottando la transizione del settore nel suo complesso. I regolatori devono diventare più severi e garantire che le major petrolifere investano in SAF, sviluppando al contempo una strategia industriale europea per l'e-kerosene, per supportare questa industria nascente con finanziamenti adeguati e misure normative".L'adozione di SAF in tutto il mondo è molto bassa. Nel, le compagnie aeree nella classifica hanno consumato più di 1,6 miliardi di barili di cherosene fossile, rispetto a soli 2,6 milioni di barili di SAF (). L'analisi rileva che hanno acquistato abbastanza SAF per soddisfare solo l'1,2% del loro fabbisogno di carburante entro il 2030. Ma l'assorbimento varia in modo significativo tra le regioni del mondo. Le compagnie aeree nordamericane nella classifica utilizzeranno il 2,7% di SAF nel 2030, mentre le loro controparti europee raggiungeranno l'1,3% di SAF. Ma è probabile che questa quota cresca a causa delle leggi nell'UE e nel Regno Unito che impongono l'uso crescente di SAF dopo il 2030.