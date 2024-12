Zephyr Group (DeA Capital e VSL Club) acquista Twinco e Carl Baguhn

(Teleborsa) -, fondo di private equity specializzato negli investimenti in PMI italiane con promozione delle tematiche ESG gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, e VSL Club hanno comunicato che la propria partecipata, Zephyr Group, società attiva nella distribuzione di parti di ricambio per motori navali e per centrali elettriche, ha acquisito il 100% di Twinco e Carl Baguhn (Hamburg e Barranquilla).è una realtà con sede a Singapore nata nella prima metà degli anni Novanta, attiva nella distribuzione di parti di ricambio e nella fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per motori navali e per centrali elettriche con clienti principalmente localizzati in Asia e Far East., fondata più di cento anni fa, è una società con sede ad Amburgo (Germania) rinomata per i servizi di manutenzione, riparazione e assistenza di motori diesel e a gas a 2 e 4 tempi, in grado di fornire sia ricambi originali sia ricambi OEM. È inoltre nota per la fabbricazione su misura di cuscinetti a strisciamento, oltre alla capacità di fornire assistenza e riparazione in loco di alberi motore e blocchi motore. La società opera anche tramite una partecipata con sede a Barranquilla (Colombia) per offrire servizi di assistenza e manutenzione ai clienti dell'America Latina.Con questa operazione Zephyr Group si posiziona come il leader tra i distributori indipendenti di parti di ricambio e servizi per motori diesel e a gas, con una rilevante presenza strategica in tutto il mondo ed un portafoglio prodotti tra i più completi sul mercato in grado di coprire la maggior parte dei motori esistenti, oltre ad offrire servizi di manutenzione e riparazione di alto livello. Nel contesto dell'operazione la squadra manageriale si è rafforzata con l'nella persona di, ingegnere con importati esperienze in ruoli apicali in realtà multinazionali.