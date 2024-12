BCE, Vujcic: quando la strada è scivolosa si fanno piccoli passi

(Teleborsa) - Laè sulla buona strada perpiuttosto che optare per una mossa più ampia quando si riunirà la prossima settimana. Lo ha detto, governatore della banca centrale croata e quindi anche membro del consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Politico.a dicembre", ha affermato. La BCE dovrebbe ridurre i tassi di interesse per la quarta volta quest'anno nella riunione del 12 dicembre. Il tasso di deposito chiave della BCE è attualmente al 3,25%, dopo tre tagli di 25 punti base quest'anno."Ho visto il Consiglio direttivo essere sulla stessa lunghezza d'onda e non credo davvero che sarà molto diverso nelle prossime riunioni", ha detto Vujcic, spiegando che "ed è quello che stiamo facendo".