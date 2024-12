Cina, PMI servizi scende a sorpresa a novembre

(Teleborsa) - Rallenta il settore dei servizi in Cina. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/S&P Global è infatti sceso a quota 51,5 punti a novembre 2024 dai 52 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, ma delude le attese delgi analisti che indicavano un aumento a 52,5 punti.Unito ai dati del PMI manifatturiero, diffusi nei giorni scorso, il PMI composito sale a quota 52,3 dai 51,8 punti del mese precedente."L’ottimismo del mercato è migliorato. L'indicatore sulle aspettative per l'attività futura è cresciuto per il secondo mese consecutivo fino a raggiungere un massimo da sette mesi", ha sottolineato l'economista Wang Zhe di Caixin, aggiungendo "i fornitori di servizi hanno generalmente espresso fiducia nel miglioramento del mercato, grazie al sostegno politico, anche se alcuni lo sono apparsi preoccupati per il futuro".