Maire, aggiudicato a NEXTCHEM contratto per impianto SAF in USA

MAIRE

(Teleborsa) -annuncia che(Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata, un attore chiave nel segmento Waste-toChemical,da DG Fuels LCC un(PDP) basato sulla tecnologia proprietaria di gassificazione NX CircularL'impianto di DG Fuels, operatore statunitense attivo nell’idrogeno rinnovabile e nel carburante per l'aviazione a basse emissioni, sarà in grado di produrrederivato da biomasse residue,Licensing e PDP, soggetti a via libera a procedere (cd. Notice to Proceed), sono funzionali all'implementazione delle unità di gassificazione e trattamento del gas di sintesi (syngas) in grado di, unità che rappresentano il primo passo per la produzione di SAF.Il progettodel Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), che mira a decarbonizzare il settore dell'aviazione industrializzando la produzione di SAF. Inoltre, il SAF derivato da biomassa o rifiuti è idoneo nell'ambito del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), istituito dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) per ridurre i requisiti di compensazione delle emissioni di carbonio delle compagnie aeree. La capacità combinata degli impianti SAF di DG Fuels in Louisiana e Nebraskarelativi all’uso di SAF negli Stati Uniti