TotalEnergies acquista la tedesca VSB per 1,57 miliardi di euro. Deal con Apollo in USA

TotalEnergies

Apollo

(Teleborsa) -, colosso energetico francese, ha firmato un accordo con il gestore patrimoniale svizzero Partners Group per l', uno sviluppatore di progetti di energia rinnovabile con sede in Germania per un corrispettivo di(equity value e prestito degli azionisti). VSB ha oltre 475 MW di capacità rinnovabile in funzione o in costruzione principalmente in Germania e Francia e una pipeline di 18 GW di tecnologie di accumulo eolico, solare e di batterie principalmente in Germania, Polonia e Francia.Inoltre, in linea con il suo modello di business Integrated Power, ha firmato un accordo con fondi gestiti daper ladi energia solare e a batteria (BESS) da 2 GW situati in Texas. Questa transazione fornirà 800 milioni di dollari in contanti a TotalEnergies (550 milioni di dollari di equity da Apollo e 250 milioni di dollari di rifinanziamento del prestito degli azionisti)."Queste transazioni ci consentiranno di ottimizzare la nostra allocazione di capitale nelle energie rinnovabili e contribuiranno a migliorare la redditività della nostra attività Integrated Power - ha affermatopresso TotalEnergies - Diamo il benvenuto ai 500 dipendenti di VSB Group e alla loro competenza leader nell'eolico onshore nei mercati europei. Le loro competenze e risorse contribuiranno allo sviluppo della nostra strategia Integrated Power in Europa, e in particolare in Germania. Infine, non vediamo l'ora di unire le forze con Apollo come partner nei nostri asset rinnovabili in Texas".