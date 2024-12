UE autorizza joint venture tra Patient Square e Carlyle

Carlyle Group

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, la, Coding Solutions Topco (), da parte delle società di private equity statunitensi Patient Square e. La transazione riguarda principalmente la fornitura di soluzioni volte a ottimizzare la gestione del ciclo dei ricavi per i sistemi sanitari negli Stati Uniti.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato l'. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.