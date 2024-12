DAX, corsa sopra i 20.000 punti trainata da SAP e vendite all'estero delle società

SAP

(Teleborsa) -del benchmark tedesco, "poiché le vendite all'estero dei suoi componenti, da software di intelligenza artificiale ai componenti industriali, hanno contribuito a compensare la stagnazione economica interna". Lo sostiene, la società che gestisce l'indice, in un'analisi sul tema.L'indice blue-chip ha, con le sue 40 società che hanno aggiunto 214 miliardi di euro di valore di mercato. Mentre l'economia tedesca potrebbe registrare una crescita minima o nulla nel 2024 per il secondo anno consecutivo, le società DAX stanno superando le stime degli utili.La performance del DAX quest'anno supera il rendimento del 10,7%, dividendi inclusi, sia per loche per l'. Il benchmark tedesco ha anche superato l'avanzamento del 9,3% dell'indice EURO STOXX.STOXX segnala che, il più grande produttore di software in Europa e ora il più grande componente del DAX, è stato il maggiore contributore ai guadagni dell'indice quest'anno. Secondo i dati di Axioma,, il cui peso nel DAX è del 16,2%.sono state, rispettivamente, il secondo e il terzo maggiore contributore ai rendimenti del DAX.Il 10 ottobre, SAP hadi fatturato e profitto per l'intero anno (le azioni sono aumentate del 66% nel 2024), Deutsche Telekom il mese scorso ha riportato utili che hanno superato le stime degli analisti, il 13 novembre Siemens Energy ha aumentato una previsione di redditività."Essendo alcuni dei maggiori esportatori al mondo, le aziende DAX dipendono tuttavia in larga parte dai ricavi esteri", si legge nella ricerca. Secondo un'analisi del 2023 di, paese che rappresenta il terzo esportatore mondiale grazie alle vendite di automobili, macchinari, prodotti chimici ed elettronici. Sempre secondo Deutsche Bank, la performance del DAX mostra una(0,41) rispetto a quella della Germania (0,33).STOXX fa anche notare che DAX è uno dei pochi grandi benchmark al mondo quotato principalmente sulla base del rendimento totale, ovvero includendo i dividendi al lordo delle imposte. L'inclusione dei pagamenti aziendali nel calcolo dell'indice ha aumentato la crescita composta del benchmark. Dall'inizio del 2013, il(esclusi i dividendi).