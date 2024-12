Francia, Macron accetta diminissioni di Barnier: al via ricerca per nuovo premier

(Teleborsa) - Dopo aver accettato le dimissioni di, Macron ha ricevuto la presidente dell'Assemblée Nationale,, e il presidente del Senato,. Poi alle 20 parlerà ai francesi in Tv. L'obiettivo è quello di nominare in poche ore un nuovo primo ministro. Nel frattempo, “Michel Barnier garantisce, insieme ai membri del governo, la gestione degli affari correnti fino alla nomina di un nuovo governo”, si legge in una nota dell'Eliseo.Si fa strada intanto l'ipotesi secondo cui il prossimo governo sarà guidato da, il leader centrista del MoDem. Da sempre molto vicino al presidente francese, è stato invitato a pranzo ma Macron all'Eliseo, mentre un dirigente di Renaissance, il movimento macroniano, ha detto a Le Parisien che "è in corsa" per l'incarico di primo ministro. Secondo alcuni media francesi, Macron starebbe accelerando le consultazioni per avere un nome prima della visita dia Parigi, prevista per il fine settimana per la riapertura di, 73 anni, ex commissario europeo negoziatore durante la Brexit, è stato sfiduciato da un'ampia maggioranza di 331 deputati ed ha il record di governo dalla vita più breve durante la Quinta repubblica, appena 3 mesi.ha sostenuto in un rapporto che la fine del governo Barnier “riduce la probabilità di un consolidamento delle finanze pubbliche” e dunque è un “evento negativo per il credito”. Secondola caduta del governo lascia la Francia senza un percorso chiaro verso la riduzione del suo deficit di bilancio: la stima è che supererà il 6% del Pil nel 2024.