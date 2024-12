Innovate, in Italia primo supercalcolatore industriale dell'infrastruttura europea di EuroHPC

Almawave

Leonardo

Eni

(Teleborsa) - Ilsi è(EuroHPC JU). Innovate è coordinato da Cineca e composto da:(Gruppo Almaviva), Autostrade per l'Italia, BI-REX, Fondazione ICSC - Centro Nazionale di Ricerca in HPC Big data and Quantum Computing, Fondazione IFAB, Snam, UnipolSai.EuroHPC è un'iniziativa nata nel 2018, con l'obiettivo di. Dopo l'installazione di supercomputer come, come HPC6 di, o come Pitagora, che hanno portato l'Italia al terzo posto al mondo per potenza complessiva di calcolo, il progetto Innovate rafforzerà ulteriormente il ruolo del Paese nell'ambito del supercalcolo.Innovate sottolinea che lo farà "in maniera inedita", perché, per la prima volta, EuroHPC ha promosso un'per arricchire l'infrastruttura europea con un sistema di supercalcolo all'avanguardia, dedicato e disegnato per l'industria con gli opportuni standard di accesso, operatività e sicurezza.Il sistema saràe gestito da Cineca. Permetterà di accelerare l'adozione dell'AI e più in generale di tecnologie di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per lo sviluppo industriale e tecnologico in Italia e in Europa.