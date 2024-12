Reply, conclusa procedura di liquidazione azioni oggetto di recesso

Reply

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha comunicato che si èdelle 191 azioni Reply, pari a circa lo 0,0005% del capitale, rivolta agli azionisti che non abbiano esercitato ilconseguente all'approvazione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 settembre 2024, riguardante la proposta di potenziamento del sistema del voto maggiorato.Nell'ambito dell'offerta, sulla base del rapporto di n. 1 azione ogni 195.174 opzioni possedute, sono stati esercitati diritti di opzione per n. 80 azioni e diritti di prelazione per n. 111 azioni rimaste inoptate., ha esercitato il diritto di opzione e prelazione sulle azioni spettanti, acquistando complessive n. 184 azioni, per un controvalore pari a 24.095,904 euro.Non risultano Azioni REPLY non sottoscritte: conseguentemente, la procedura di liquidazione è da considerarsi conclusa.ed approvato dall'assemblea.