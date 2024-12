TIM sale in Borsa con consolidamento in UK, Deutsche Bank riprende copertura

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Gli analisti dihannosul titolo, big italiano delle telecomunicazioni, con".Allargando lo sguardo al settore europeo, stamattina l'Antitrust britannico ha approvato latrae Three per creare il più grande operatore di telefonia mobile del Paese e ridurre il numero di reti da quattro a tre.Nei primi minuti di contrattazioni, si muove decisamente al rialzo, che. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,234 e successiva a 0,2389. Supporto a 0,2291.