UE autorizza joint venture tra Banco Santander e Pemberton

Banco Santander

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, la creazione di unatra il colosso bancario spagnoloe Pemberton Asset Management, gestore patrimoniale indipendente specializzato nel direct lending per le aziende europee di medie dimensioni.Due giorni fa, le società hanno annunciato una partnership strategica per lanciare, una nuova società focalizzata sulla fornitura dia grandi e medie imprese.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che la joint venture hae in considerazione della limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.