Cina, a novembre inflazione sotto le stime

(Teleborsa) - Ilin Cina è salito appena dello 0,2%, nel mese di novembre, rispetto al +0,3% registrato a ottobre. Il dato è anche inferiore alle attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,5%. Il rallentamento è dovuto soprattutto all'inflazione alimentare che ha raggiunto il minimo dal quattro mesi. Nel frattempo, i prezzi alla produzione sono scesi del 2,5%,I prezzi delle fabbriche sono scesi del 2,5%, sempre a novembre, estendendo i loro cali per il 26° mese consecutivo, confrontandosi con il -2,9% registrato nel mese precedente. Le stime di consensus erano per un -2,8%.