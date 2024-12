Beghelli, accordo con Gewiss per la cessione del gruppo e il delisting

Beghelli

(Teleborsa) -ha annunciato di aver firmato un contratto preliminare di compravendita conper la cessione del 75,04% del capitale sociale, quota detenuta dai membri della storica famiglia bolognese a capo dell'azienda che progetta, produce e distribuisce apparecchi per l’illuminazione tecnico professionale. Nella stessa nota si fa sapere che la nuova società procederà poi aldel titolo dal mercato regolamentato Euronext Milan con un’Gewiss pagherà agli azionisti Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli, Graziano Beghelli e Maurizio Beghelli un prezzo per Azione pari a Euro, ossia fatto salvo l’eventuale aggiustamento nel caso in cui venga deliberato o distribuito un dividendo da parte della Società prima della Data di Esecuzione. Lo stesso prezzo sarà poi offerto nel corso dell'OPA obbligatoria agli altri azionisti. Il prezzo incorpora unpari a circa al 46,8% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato il 9 dicembre 2024.La nota diffusa da Beghelli ha poi fatto sapere che ildella cessione è previsto indicativamente nel primo trimestre 2025, ed "è sospensivamente condizionata al verificarsi di talune condizioni, usuali per operazioni similari, tra cui la risoluzione di alcuni dei contratti sottoscritti dalla Società con le sue parti correlate o altre controparti e l’ottenimento di waiver da parte di alcune banche finanziatrici della Società i cui contratti prevedono clausole di change of control"."Ilprevede, inoltre, usuali pattuizioni relative al periodo interinale tra la data odierna e la data in cui sarà eseguita l’acquisizione, nonché il rilascio da parte dei Venditori di talune dichiarazioni e garanzie su Beghelli e sulle società facenti capo alla stessa, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari", ha aggiunto.Gewiss e la famiglia Beghelli hanno inoltre sottoscritto un accordo per regolare la futura composizione deldella Società.