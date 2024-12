Iveco ottiene certificazione EDGE per equità di genere nell'ambiente di lavoro

Iveco Group

(Teleborsa) -, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa, ha. Iveco è la prima azienda del suo settore a ottenere questa certificazione.La certificazione EDGE è uno, concepita per aiutare le organizzazioni a creare ambienti di lavoro ottimali attraverso un rigoroso processo di valutazione da parte di terzi, che analizza dati qualitativi e quantitativi relativi alla retribuzione, alla rappresentanza di genere, alle politiche e alle pratiche aziendali. Essa valuta inoltre i risultati di un sondaggio che misura la percezione dei dipendenti rispetto all'equità retributiva, la rappresentanza di genere, l'efficacia delle politiche e delle pratiche e l'inclusività della cultura dell'ambiente di lavoro.Iveco ha effettuato la valutazione e ha sottoposto i dati e i risultati del sondaggio a un audit indipendente nei sei Paesi in cui la propria forza lavoro è più numerosa e rappresenta circa il 90% dei dipendenti nel mondo:. Iveco Group ha ottenuto la certificazione EDGE a livello globale, raggiungendo l'obiettivo di ottenere una certificazione indipendente dell'equità retributiva di genere all'interno dell'organizzazione, un traguardo raggiunto con due anni di anticipo rispetto alla data obiettivo annunciata nel Piano Strategico Aziendale presentato a marzo di quest'anno."Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione EDGE- ha detto- Questo riconoscimento conferma che siamo sulla strada giusta e ci motiva a continuare i nostri sforzi verso l'equità retributiva di genere in tutta la nostra organizzazione nel mondo. Costruire e coltivare un ambiente di lavoro veramente diversificato, inclusivo ed equo è una priorità per Iveco Group e continueremo questo percorso nel tempo, guidati dallo scopo e dai valori della nostra azienda".