La britannica Ashtead vuole spostare la quotazione primaria da Londra a New York

Ashtead Group

(Teleborsa) - Il board di, gruppo britannico specializzato nel noleggio di attrezzature industriali e per l'edilizia, ha concluso che il mercato statunitense è la sede naturale di quotazione a lungo termine per il gruppo e che(mantenendo una quotazione nel Regno Unito nel segmento delle società internazionali) è neldell'azienda e dei suoi azionisti.Viene spiegato che "oggi Ashtead è", che riporta in dollari statunitensi, con quasi tutti gli utili operativi del gruppo (98% nell'anno fiscale 2024) derivanti dal Nord America, che è anche il mercato di crescita principale per l'azienda. L'executive management team e la sede operativa sono negli Stati Uniti e la stragrande maggioranza dei dipendenti risiede in Nord America.Per giungere a questa conclusione, il board ha preso in considerazione diversi fattori e potenziali benefici, tra cui: allineamento della sede di quotazione primaria con la maggior parte delle attività commerciali, team di leadership e base di dipendenti;tramite una quotazione primaria negli Stati Uniti;complessiva nelle azioni con accesso a mercati di capitali statunitensi più profondi; miglioramento del profilo e strategia di go-to-market tramite un; semplificare la proprietà azionaria per la più ampia base di dipendenti e ampliare l'accesso al reclutamento e al mantenimento dei migliori talenti statunitensi; e ottimizzare il posizionamento per l'Nelle prossime settimane verrà discussa questa proposta con gli azionisti prima di presentare una risoluzione formale per l'approvazione di un passaggio a una quotazione primaria statunitense in un'assemblea generale a tempo debito. Il board si aspetta che i