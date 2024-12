Scalable Capital lancia nuova Borsa per investitori retail con Borse Hannover

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, una delle maggiori piattaforme di investimento online in Europa, apre un nuovo capitolo della sua storia con il, una borsa focalizzata specificamente sulle esigenze degli investitori retail.Scalable Capital opera l'EIX(gruppo BOAG Borsen). Scalable Capital fornisce tecnologia e liquidità, mentre la Borsa di Hannover è responsabile della supervisione secondo la legge tedesca, in particolare per la supervisione del trading."Con la nostrastiamo prendendo direttamente nelle nostre mani il controllo dei servizi di trading, compensazione, regolamento e custodia", afferma Florian Prucker, fondatore e co-CEO di Scalable Capital.Su EIX gli investitori possono fare, potendo seguire anche le Borse americane. In questa fase di lancio, circa 15.000 titoli sono già a disposizione degli investitori, tra cui azioni, fondi ed ETF. L'universo investibile comprende anche criptovalute, materie prime, valute e titoli a tasso fisso.I clienti di Scalable conservano comunque flessibilità nel selezionare la Borsa al momento di effettuare un ordine. Oltre all'EIX, le altre Borse sonoLa negoziazione sulla più grande borsa valori tedesca, più una commissione per la sede di negoziazione (0,01% del volume dell'ordine, minimo 1,50 euro) indipendentemente dal piano scelto. Se si scelgono invece EIX o gettex si può sfruttare l'abbonamento PRIME, al costo di 4,99 euro al mese, che consente investimenti senza vincoli a partire da un volume d'ordine di 250 euro (per ordini inferiori a 250 euro vengono addebitati 0,99 euro per operazione); disponibile anche il piano FREE Broker, in cui non c'è un abbonamento mensile e vengono addebitati 0,99 euro per operazione, a eccezione di alcuni ETF.Dopo questa mossa, Scalable rimane comunque una società di intermediazione e non una banca. Ha però fatto, in modo da poter accettare depositi dai clienti oltre a gestire i conti titoli.I saldi in contante sono depositati in. Inizialmente, questi sono, JPMorgan Asset Management, DWS e. È previsto un tasso di interesse annuo (variabile) del 3,25%, che viene trasferito agli investitori per i saldi di cassa fino a un massimo di 500.000 euro nel Broker PRIME+ e fino a 50.000 euro nel Broker FREE.Scalable Capital hae 20 miliardi di euro gestiti.