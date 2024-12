Stellantis ritorna in ACEA dal 1° gennaio per "unire forze in momento difficile"

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, intende, da cui era uscita all'inizio del 2023.La società spiega che l'industria automobilistica europea si trova ", con una profonda trasformazione in corso verso la mobilità a zero emissioni, con nuove forze competitive e un ambiente internazionale in rapida evoluzione". In questo momento, Stellantis ritiene "fondamentale dialogare e sviluppare una comprensione condivisa delle sfide e dei modi per affrontarle insieme".Con riserva di approvazione da parte del Consiglio dell'ACEA, l'adesione diventerà effettiva a partire"L'impegno di Stellantis nella transizione verso l'elettrificazione è profondo, grazie alla nostra tecnologia multi-energia, e affrontiamo con grande responsabilità le sfide dell'industria automobilistica europea - ha dichiarato, COO di Stellantis Enlarged Europe - Riteniamo che l'ACEA sia il forum giusto per dialogare con i nostri colleghi e gli stakeholder e costruire insieme un piano di azione a sostegno dell'intera catena del valore".