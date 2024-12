Conflavoro, Capobianco: "Ires premiale importante per PMI, speranza per riduzione pressione fiscale"

(Teleborsa) - "Il taglio dell'Ires derivante dall'introduzione di unaa favore delle aziende che investono in occupazione, è una notizia che sta allettando le nostre imprese e ci dà una speranza che, questo governo, possa mettere al centro della propria agenda una misura, che oggi opprime sempre di più la piccola e media impresa".E' quanto afferma, Presidente di, in merito alla proposta della Lega di introdurre in Manovra una Ires "premiale" a favore delle aziende che investono e creano occupazione.con il governo, - prosegue Capobianco - Ci auguriamo che davvero il 2025 possa proseguire con un confronto diretto fra la nostra associazione e il governo, per poter arrivare anche ad un taglio del costo del lavoro lato imprese".