Mutui, doValue annuncia il lancio di FinTHESIS

doValue

(Teleborsa) -annuncia il lancio di, che offre servizi gratuiti di intermediazione di mutui ipotecari per la popolazione residente in Grecia attraverso la sua piattaforma dedicata, www.finthesis.gr.FinTHESIS, si legge in una nota, collabora con le principali banche greche per fornire una gamma completa di soluzioni finanziarie, attivando forti sinergie con doValue Res nell'intermediazione immobiliare. Grazie a strumenti all'avanguardia e a consulenti iscritti all’albo con una vasta esperienza nel settore dei mutui, FinTHESIS garantisce ai potenziali clienti un supporto di consulenza su misura e l'accesso a opzioni di finanziamento ottimali durante la ricerca dell’immobile.Tra le offerte principali vi è l'innovativa piattaforma e-stegastiko, che consente agli utenti di esplorare e richiedere mutui ipotecari online senza recarsi in una filiale bancaria. Anche i potenziali acquirenti che non hanno ancora individuato l'immobile ideale possono utilizzare la piattaforma per valutare i programmi abitativi adatti alle loro esigenze., poco servito, creando un mercato digitale affidabile e capace di creare vantaggi tangibili per tutti gli attori del processo di acquisto dell’immobile. Questa iniziativa è in linea con il piano industriale 2024-2026 di doValue, e sostiene gli obiettivi di diversificazione dei ricavi migliorando le strategie di recupero in Grecia. FinTHESIS attraverso soluzioni finanziarie trasparenti si pone come partner ideale per i potenziali acquirenti di immobili “distressed” o di mutuatari assistiti “serviced borrowers”, rafforzando la leadership di doValue nell'innovazione finanziaria.Lanciata all'inizio del 2024 come operazione greenfield, FinTHESIS dimostra la capacità di doValue di realizzare iniziative strategiche da zero in modo efficiente. Il rapido sviluppo dell'azienda riflette il suo impegno a promuovere l'innovazione e a fornire un valore tangibile a clienti e stakeholder.