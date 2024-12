Prysmian, ispezione Antitrust per indagine su mercato italiano dei cavi in rame

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha comunicato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana () ha effettuato un'presso gli uffici della consociata italiana Prysmian Cavi e Sistemi Italia.L'ispezione è stata condotta nell'ambito di un'investigazione promossa dall'AGCM relativamente ad unavolta al coordinamento dei prezzi e delle condizioni commerciali di vendita nel mercato italiano dei cavi in rame a bassa tensione, si legge in una nota.