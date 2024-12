WIIT, estensione e rinnovi contratti in Germania per 11 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Private ed Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, annuncia il rinnovo e l’estensione diin Germaniaattraverso la sua controllata tedesca WIIT AG, per un valore complessivo di 11,0 milioni di euro.Il, di durata quadriennale dal valore di 7,5 milioni di euro, è stato siglato con un’azienda tedesca del settore della pubblica amministrazione. Ancora una volta WIIT rafforza il rapporto in essere con il cliente, espandendo il perimetro dei servizi della Managed Cloud Native Platform adottata per un valore aggiuntivo di 1 milione di euro. I servizi innovativi della Cloud Native Platform saranno erogati dalla Region Germany Center di WIIT AG.Il, di durata pluriennale e dal valore di 3,5 milioni di euro per servizi Data Center e Network, firmato con un'importante società internazionale di software specializzata in soluzioni SaaS per il mercato MarTech europeo, conferma la partnership consolidata da oltre dieci anni ed amplia il precedente contratto con ulteriori 1,5 milioni in servizi Network e Data Center. Quest’ultimi saranno erogati dalla Region Germany South di WIIT AG, a supporto della strategia di crescita pluriennale dell'azienda tedesca.