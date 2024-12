Yellen (USA) vede "opportunità" per agire contro Russia con mercato petrolio più debole

(Teleborsa) - Un mercato petrolifero globale più debole potrebbe creare un'. Lo ha affermato il Segretario del Tesoro USA,, durante un'intervista con Bloomberg Television.. I prezzi sono relativamente bassi, la domanda globale è in calo e c'è stato davvero un aumento dell'offerta - ha detto Yellen - Quindi il mercato petrolifero globale è più debole e ciò crea probabilmente un'opportunità per intraprendere ulteriori azioni".Mentre Yellen ha affermato che non avrebbe anticipato nuovi passi, ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno rafforzato le misure contro la Russia: "Sin dall'inizio ci siamo concentrati sulle entrate del petrolio russo, è unae abbiamo cercato modi creativi per provare a ridurre le entrate della Russia".Questa settimana il Tesoro statunitense ha erogato un, che verrà rimborsato utilizzando i profitti generati dagli asset immobilizzati della banca centrale russa, mentre è incerta la posizione dell'amministrazione entrante di Trump su questo fronte. "Sono- ha affermato Yellen - Quello che stiamo realmente cercando di fare è rafforzare la situazione dell'Ucraina, la sua capacità di difendersi e, si spera, a un certo punto di sedersi al tavolo per negoziare con la Russia una pace giusta".Tra gli altri argomenti affrontati nell'intervista ci sono stati i, con il Segretario al Tesoro che ha esortato la prossima amministrazione statunitense a mantenere i canali di dialogo che lei ha ristabilito. Per le due maggiori economie del mondo, "è", ha affermato Yellen.