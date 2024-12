Scuola: più sostegno, risorse per tutor e assicurazioni sanitarie, e personale PNRR nel 2025

(Teleborsa) - Ilha presentato un emendamento mirato a, rispondendo alle principali criticità segnalate dai sindacati.Tra le misure principali:inseriti in organico di diritto a partire dall’anno scolastico 2025-2026, con l’obiettivo di garantire maggiore continuità didattica agli alunni con disabilità. L’investimento complessivo previsto, con un finanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Questa misura punta a sostenere le, migliorando i livelli di apprendimento degli studenti., con una copertura annuale di 50 milioni di euro dal 2026 per garantire assistenza sanitaria integrativa a docenti e personale Ata., con uno stanziamento di 47 milioni di euro nel 2025 per contratti temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Questi incarichi supporteranno le scuole impegnate nell’attuazione dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.ha accolto positivamente l’iniziativa del Governo, sottolineando come alcune emergenze segnalate dal sindacato abbiano trovato risposta. Tuttavia,, chiedendo la trasformazione degli attuali 114.284 posti di sostegno in deroga in organico di diritto, per rispondere alle necessità dei 338.000 alunni con disabilità registrati nel 2022. Inoltre, il sindacato ritiene necessario prorogare fino al 2026 i contratti attivati per il personale aggiuntivo del PNRR, garantendo così continuità e stabilità ai progetti scolastici.