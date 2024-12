Broadcom, utile trimestrale sopra le attese con boom di ricavi dell'AI

Broadcom

(Teleborsa) -, società tecnologica statunitense che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 3 novembre 2024) condi 14.054 milioni di dollari, in aumento del 51 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (anche se gli analisti si aspettavano 14,09 miliardi di dollari).di 9.089 milioni di dollari, ovvero il 65 percento dei ricavi,di 4.324 milioni di dollari. Su base rettificata, Broadcom ha guadagnato 1,42 dollari per azione, rispetto alle stime di 1,38 dollari per azione."I ricavi dell'anno fiscale 2024 di Broadcom sono cresciuti del 44% anno su anno fino a un record di 51,6 miliardi di dollari, mentre i ricavi del software infrastrutturale sono cresciuti fino a 21,5 miliardi di dollari, grazie all'integrazione di successo di VMware - ha affermatodi Broadcom - I ricavi deihanno raggiunto un record di 30,1 miliardi di dollari, trainati dai ricavi dell'di 12,2 miliardi di dollari. I ricavi dell'IA, cresciuti del 220 percento anno su anno, sono stati trainati dai nostri principali XPU AI e dal portafoglio di reti Ethernet"."Nell'anno fiscale 2024 l'EBITDA rettificato è aumentato del 37% anno su anno a un record di 31,9 miliardi di dollari e il free cash flow esclusa la ristrutturazione è stato forte a 21,9 miliardi di dollari - ha affermatodi Broadcom - Sulla base dell'aumento dei flussi di cassa nell'anno fiscale 2024, stiamoin azioni ordinarie dell'11% a 0,59 dollari per azione per l'anno fiscale 2025. L'obiettivo del dividendo annuale in azioni ordinarie per l'anno fiscale 2025 di 2,36 dollari per azione è un record e il quattordicesimo aumento consecutivo dei dividendi annuali da quando abbiamo avviato i dividendi nell'anno fiscale 2011".Ledell'anno fiscale 2025, che si concluderà il 2 febbraio 2025, dovrebbero essere le seguenti: ricavi di circa 14,6 miliardi di dollari (rispetto alla stima media degli analisti di 14,57 miliardi di dollari) ed EBITDA rettificato di circa il 66 percento dei ricavi.