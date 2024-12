Roma Termini prima grande stazione italiana con la copertura completa in 5G

INWIT

(Teleborsa) -è la prima grande stazione in Italia ad offrire alle 450 mila persone che quotidianamente frequentano la stazione unagrazie alledistribuite per la telefonia mobile DAS (Distributed Antenna System) istallate daIl sistema, che copre un’area diall’interno della Stazione Termini, per un totale di, è stato realizzato grazie all’, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane controllata da Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce le 14 principali stazioni del nostro Paese.Questo tipo di infrastrutturadegli operatori di telecomunicazione e, facilitando la navigazione in Internet su tutti i device, con un notevole miglioramento del segnale e della customer experience. Il servizio è già attivo per i clientie lo sarà a breve per gli utenti iliad. La copertura riguarda tutte le aree di maggior affluenza, come il grande atrio di ingresso, i binari, la galleria adiacente ai binari, il piano interrato che conduce alla metropolitana con la galleria commerciale, la terrazza con i negozi e i ristoranti e tutta l’area coperta del nuovo parcheggio.