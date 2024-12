Azimut completa transazione con Oaktree per crescita della controllata australiana

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppo, insieme alla sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory (AZ NGA), ha come annunciato il 30 settembre 2024 . Nell'ambito della transazione, per una valutazione complessiva della società pari a 690 milioni di dollari australiani, Oaktree ha investito 240 milioni di dollari australiani per acquisire una partecipazione nella rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA.Azimutin AZ NGA, insieme alle quote detenute dal management e dai consulenti locali. Insieme, Azimut, AZ NGA e Oaktree accelereranno le attività di fusione e acquisizione, promuoveranno la crescita organica e consolideranno la leadership di AZ NGA nel settore della consulenza finanziaria australiana."Azimut è orgogliosa di continuare a essere un partner strategico di lungo termine di AZ NGA e siamo entusiasti di lavorare con Oaktree per guidare la crescita e il successo della società - ha commentato, Amministratore Delegato di Azimut Holding e Presidente di AZ NGA - Questa partnership sottolinea la forza della visione e della strategia di AZ NGA, ulteriormente rafforzata dalla recente acquisizione di 16 società di pianificazione finanziaria da AMP, e punta a cambiare il panorama della consulenza finanziaria in Australia".