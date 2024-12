Canal+ crolla al debutto sul London Stock Exchange

Vivendi

(Teleborsa) -, società globale di media e intrattenimento,, dopo aver completato lo spin-off da. Le azioni dell'emittente televisiva hanno aperto a 290 penny, pari a un valore di mercato di 2,9 miliardi di sterline, ma trattano a quota 249 penny verso fine mattina.Nata come canale televisivo francese in abbonamento 40 anni fa, Canal+ si è evoluta in una protagonista globale di media e intrattenimento e un marchio riconosciuto in tutto il mondo., con quasi due terzi dei suoi 26,8 milioni di abbonati ora fuori dalla Francia e oltre 400 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo sulle sue piattaforme OTT e di streaming video.Canal+ sta crescendo in modo organico, beneficiando di dinamiche di mercato strutturalmente di supporto. Inoltre, ha effettuatoper continuare la sua espansione internazionale oltre le sue attuali aree geografiche. Oggi Canal+ è il principale azionista di, la principale società di pay-TV nell'Africa di lingua inglese e portoghese. Canal+ sta attualmente intraprendendo un'offerta obbligatoria per MultiChoice Group, creando un campione per l'Africa sulla scena globale. Il gruppo è anche il principale azionista di, la principale pay-TV scandinava, e detiene una quota azionaria significativa in, che si è costantemente classificata tra le prime 3 piattaforme OTT nel Sud-Est asiatico.