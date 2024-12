Germania, Ifo: solo il 12,6% delle aziende prevede un miglioramento degli affari nel 2025

(Teleborsa) - Secondo un sondaggio dell', solo il 12,6% dellesi aspetta un miglioramento degli affari l'anno prossimo. Circa un terzo (31,3%) prevede invece un peggioramento della propria situazione economica nel 2025. La maggioranza (56,1%) prevede che la propria situazione economica rimarrà invariata nel 2025. "Al momento le aziende non vedono segnali di ripresa economica. Considerando che l’economia ha già registrato risultati deludenti nel 2024, queste cifre sono preoccupanti", afferma, responsabile dei sondaggi dell’ifo."Nessun settore è davvero ottimista riguardo al 2025. Molto lavoro attende il nuovo", afferma Wohlrabe. Ilè particolarmente pessimista riguardo al 2025, con un’azienda su due che prevede un peggioramento. Meno del 5% ritiene che le cose miglioreranno l’anno prossimo. Il sentiment nel settore dellaè simile. Il 42,1% delle aziende teme un peggioramento della propria situazione economica. Solo il 7,9% è fiducioso che la propria situazione migliorerà, mentre la metà (50%) si aspetta che la situazione rimanga invariata. Anche le prospettive nelsono modeste.Tra le aziende manifatturiere, il 15,7% prevede un miglioramento della situazione economica per il prossimo anno, mentre il 31,8% prevede un peggioramento. La maggioranza (52,6%) si aspetta che la tendenza rimanga invariata. Nelil quadro è leggermente più ottimista, anche se anche lì regna una notevole incertezza. L'11,9% delle aziende prevede un miglioramento, il 28,2% un peggioramento. La maggior parte dei(59,9%) non si aspetta alcun cambiamento nella propria situazione economica.