Havas, debutto su Euronext Amsterdam con market cap di 1,77 miliardi di euro

Havas

Vivendi

Euronext

(Teleborsa) -, leader mondiale nelle comunicazioni e nel marketing,(ticker HAVAS), dopo aver completato lo spin-off da. Si tratta della 47esima quotazione sunel 2024 e la quarta quotazione su Euronext Amsterdam nel 2024.Havas ha, opera in oltre 100 mercati e serve oltre 4.000 clienti in un'ampia gamma di settori.Havas è stata quotata tramite l'ammissione alla negoziazione il 16 dicembre delle 991.811.494 azioni ordinarie che costituiscono il suo capitale sociale. Il prezzo di ammissione delle azioni Havas è stato fissato a 1,79 euro per azione, per una"Il completamento con successo dello spin-off di Havas e la quotazione su Euronext Amsterdam segnano un passo fondamentale verso la realizzazione della nostra visione a lungo termine - ha dettodi Havas - Ci offrenelle nostre principali linee di business e rafforza la nostra posizione unica nel dinamico settore del marketing e delle comunicazioni. La nostra strategia Converged, potenziata da talenti eccezionali, approfondimenti basati sui dati, tecnologia all'avanguardia e acquisizioni mirate, ci pone nella migliore posizione possibile per essere ancora più creativi e strategici e fornire solide prestazioni finanziarie, creando valore a lungo termine per i nostri azionisti".