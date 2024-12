Il 60° Oscar di Bilancio premia le realtà virtuose

A2A

Fincantieri

Hera

Intesa SanPaolo

Snam

A2A

Poste italiane

(Teleborsa) - Si è svolta la Cerimonia di premiazione del, promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi per promuovere il valore condiviso dellae per alimentare una cultura dellae della. L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare e coinvolgere tutti coloro che, come FERPI, credono nell’importanza di unae nella costruzione di Relazioni Pubbliche efficaci, è stata realizzata con ile del, grazie al sostegno del Main Partner MESA Group, con la partecipazione die di Hitachi. Media partner Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica, Partner tecnici Green Hub e Genuina."L’Oscar di Bilancio, sicuramente uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama economico italiano tra quelli dedicati alla trasparenza e alla comunicazione finanziaria, compie oggi 60 anni di storia. Pur ideato nel 1954, infatti, si è consolidato come appuntamento fisso e strutturato nella forma attuale a partire dal 1964", ha ricordato, spiegando “nato per valutare i bilanci aziendali, si è evoluto per premiare anche aspetti come la sostenibilità, il rispetto dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) alla luce della nuova direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), la responsabilità sociale d’impresa e la capacità delle organizzazioni di comunicare valori oltre i numeri"., Amministratore Delegato diha affermato che "Borsa Italiana promuove il dialogo costruttivo tra aziende e investitori" e che "il tema dell’Oscar di Bilancio di quest’anno, sottolinea l’importanza crescente della rendicontazione di sostenibilità e del rispetto dei criteri ESG. Si tratta di una trasformazione culturale e strategica: la trasparenza diventa un pilastro fondamentale per costruire un’economia più responsabile e resiliente. Sostenendo questa iniziativa, Borsa Italiana conferma il suo impegno a favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità e a rafforzare la fiducia nei mercati finanziari".Per, Rettore dell’, "costruire società sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale " implica "coniugare presente e futuro, costruendo sul passato. La ricerca innovativa, accompagnata dal monitoraggio e dallo studio della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) e delle sue prassi applicative, è oggi essenziale per supportare le imprese e le istituzioni nella realizzazione di una rendicontazione trasparente".La Giuria, presieduta dal Rettore dell’Università Bocconi, ha dichiarato idell'Oscar: per la categoria delle grandi imprese quotate ha vinto, fra le grandi imprese non quotate, fra le utility e multi-utility quotate e non si segnala, fra le medie e piccole imprese quotate e non, fra le imprese finanziarie, fra le società benefit, fra le imprese sociali ed organizzazioni non profit la, fra le istituzioni pubbliche e associazioni di rappresentanza il. Un premio speciale per la comunicazione della sostenibilità aEnte Italiano di Normazione, il premio speciale integrate reporting a, il premio speciale per la Dichiarazione in Finanziaria va a, metre il premio speciale per la Generazione Z aNon solo il Premio. La giornata si è distinta anche per essere punto di riferimento e momento di crescita per tutti i partecipanti. Per questo, l’Oscar di Bilancio ha chiamatoa dare un volto al Valore del Reporting. Ilsi è svolto, come nuova sfida per le imprese tra innovazione e costi, per capire quale futuro abbiamo per la finanza sostenibile.si sono intervallate per comprendere meglio gli orientamenti, le scelte e gli impatti della direttiva sul nostro fare e misurare la sostenibilità.Anche questa edizione dell’Oscar di Bilancio ha potuto contare sul– Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria;– Associazione Italiana Internal Auditors;– Associazione Investor Relations; ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani;– Associazione Italiana Direttori Amministrativi e Finanziari;per il sociale nei valori d’impresa;– Associazione Nazionale Società Benefit; Fondazione Sodalitas;– Organismo Italiano di Business Reporting;Gruppo Bilanci e Sostenibilità;Giffoni Innovation Hub; NedCommumity – Associazione Italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti;– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; Sustainability Makers – The professional network.ha partecipato all’Oscar con uno speciale annullo e 500 cartoline dedicate alla manifestazione distribuite nel corso dell’evento. Sia la cartolina sia l’annullo postale riportano il logo per il 60° anniversario dell’Oscar realizzato da Green Hub, dove a fare da protagonista è proprio il numero 60.