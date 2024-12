L'Ecopillola di Andrea Ferretti: la pericolosa deriva dell'economia francese

(Teleborsa) - Ihanno almeno, non da poco, da risolvere: bassa crescita, deficit e debito pubblico. Problemi cui si aggiunge, che può acuire le tensioni sociali. Ma quel che più ci preme è, che tocca da vicino l'Italia. Lo sottolinea l'economista, nell'ultimadedicata alla crisi in Francia.Secondo le recenti previsioni della Commissione Europea, l'economia francesecrescerà, anche grazie ai Giochi Olimpici, in maniera. Tuttavia, sempre secondo la Commissione, il PIL franceseinvece bruscamentequando si attesterà intorno, ben al di sotto della crescita media dell'Eurozona stimata intorno all'1,3%.Negli ultimi 20 anni, la Francia ha registrato una srispetto alla media dell'Eurozona. Le conseguenze sono state unche quest'anno dovrebbe arrivare ae l'avvio da parte della Commissione di unaa carico di Parigi per disavanzo eccessivo.una crescita in rallentamento, abbinata ad un deficit crescente, hannofrancese, che attualmente ha- circa 3.228 miliardi - e che secondo la commissioneOltretutto, da non sottovalutare il fatto che, ben ilfrancese è detenuto da, tra cui spiccano, tra l'altro,, una percentuale molto superiore alla percentuale italiana (30%) ed a quella spagnola (40%). E, per comprendere ladi un elevato debito pubblico in gran parte detenuto all'estero, basterà ricordare che, quando nel 2017, una Le Pen antieuropeista, era diventata una minaccia non più trascurabile, gli investitori giapponesi si affrettarono a vendere ben 25 miliardi di titoli di Stato francesi. Un record.Questehanno avuto, essenzialmente,. Da una parte, hanno fatto schizzare verso l'alto ildei titoli pubblici francesi, con conseguente lievitazione della spesa per interessi sul debito a carico dello Stato. Dall'altro, le tensioni su deficit e debito pubblico hanno messo in discussione il, fino ad oggi trattato con grande rispetto. Tant'è vero che, il 13 dicembre,ha tagliato il rating della Francia ritenendo che le finanze pubbliche del Paese si indeboliranno sostanzialmente nei prossimi anni, e che sia altamente improbabile che il governo riesca a ridurre, in modo sostanziale, l'entità dei disavanzi fiscali.Sicuramente, a questi tre problemi si aggiunge il, relativo all'in Francia. Infatti, il nuovo governo dovrà cimentarsi nel tentativo, praticamente impossibile, di rimettere in traiettoria conti pubblici, senza generare. Il tutto, ovviamente, mettendo d'accordo tre blocchi ed 11 gruppi parlamentari, tutti in fibrillazioni ed incapaci di esprimere una maggioranza. E, al solito, il risultato di questo improbabile tentativo, considerando che, pari circa 63 miliardi, è destinato proprio alla Francia.