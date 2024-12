L'investitore attivista Bluebell chiude il suo hedge fund

Richemont

(Teleborsa) -, nota società di investimento attivista europea,. Lo scrive Bloomberg, che ha parlato con il suo partner e CIO Giuseppe Bivona.Bluebell, con sede a Londra ma guidata dagli italiani Giuseppe Bivona e Marco Taricco,. Continuerà a perseguire la sua strategia attivista attraverso co-investimenti e mandati di consulenza, ma le dimensioni del fondo di Bluebell non erano abbastanza grandi da giustificare i suoi costi amministrativi. Tradizionalmente, secondo fonti anonime citate nell'articolo, gestiva da 100 a 200 milioni di euro di asset.L'investitore attivista èe negli anni ha promosso campagne contro colossi come, non tutte andate a buon fine. Bluebell è stato protagonista anche di importanti partite italiane, soprattutto durante la crisi di, ma anche nei rinnovi del CdA diAlcuni operatori hanno criticato Bluebell "per aver insistito sui cambiamenti", fa notare Bloomberg.Bluebell Capital Partners è stata l', attività di consulenza sugli investimenti fondata nelda Bivona e Taricco, che insieme hanno abbracciato l'attivismo degli azionisti, tradizionalmente un fenomeno prevalentemente nordamericano, come un'opportunità in crescita in Europa.Prima di lanciare Bluebell Capital Partners nel 2019,è stato co-fondatore della sua precedente società, Bluebell Partners. Prima di Bluebell Partners, ha lavorato per 18 anni nellee Lehman Brothers a Londra. Prima di Bluebell Partners,ha accumulato 23 anni di esperienza nelle banche di investimento Goldman Sachs, Morgan Stanley e JP Morgan, dove ha ricoperto diverse posizioni di alto livello a New York, Londra e Milano.