MPS, Banca Akros: collocamento del 15% corretto, tutti ordini raccolti

UniCredit

MPS

Banco BPM

(Teleborsa) - Il collocamento del 15% di MPS "è stato condotto in modo corretto e trasparente, nel rispetto delle norme e delle prassi che regolano tali operazioni: tutti gli ordini sono stati raccolti, registrati e processati allo stesso modo e nessuna proposta di operazione correttamente presentata e' stata ignorata".Lo sottolinea in una notache smentisce la ricostruzione pubblicata dal Financial Times, secondo cuiavrebbe cercato di acquistare una quota del 10% disenza avere riscontro da Banca Akros che gestiva il collocamento."Questa affermazione - sottolinea la corporate & investment bank del gruppo- suggerisce ingiustamente un comportamento scorretto da parte di Banca Akros nella gestione del collocamento".