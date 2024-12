Seco, accordo strategico con BDTA per distributori automatici in Germania

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha firmato un(Associazione Federale dei Grossisti di Tabacco e degli Operatori di Distributori Automatici in Germania), che rappresenta le principali aziende tedesche operanti nel settore dei distributori automatici di tabacco.La collaborazione a lungo termine, che, riguarderànel settore dei distributori automatici di tabacco, supportando nuove opportunità per migliorare l'efficienza operativa e ottimizzare la gestione. L'operazione posizionerà Seco all'avanguardia nelle soluzioni di telemetria, offrendo strumenti avanzati per la gestione predittiva delle vendite, la manutenzione remota, servizi di monitoraggio, innovativi sistemi di pagamento cashless integrati con la verifica dell'età tramite girocard e gestione dinamica dei contenuti, si legge in una nota."Sono lieto di annunciare questa estensione della collaborazione tra Seco e BDTA, e sono fiducioso che Seco, con la sua consolidata esperienza nel settore dei distributori automatici, sia il partner perfetto per BDTA e i suoi associati per continuare a sviluppare insieme un futuro di successo - ha dichiarato- Siamo entusiasti di proseguire la nostra fruttuosa collaborazione e approfondirla ulteriormente nei prossimi mesi e anni".