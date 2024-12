GVS, sottoscritto AuCap da 75 milioni di euro riservato al socio di maggioranza

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha fatto sapere di aver dato esecuzione all’riservato in sottoscrizione a GVS Group. In particolare, in esecuzione della delibera di Aumento di Capitale, GVS ha emesso 14.177.693 nuove azioni prive di valore nominale e godimento regolare, al prezzo di emissione die per un controvalore complessivo pari a 75 milioni di euro.La società ha spiegato che il prezzo di emissione è stato determinato come ladelle azioni GVS dal 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024.Dopo l’aumento di capitale, GVS Group detiene complessivamente 119.177.693 azioni GVS, pari al 63% deldi GVS (nonché al 74,82% dei diritti di voto).