Honda e Nissan valutano una fusione per competere sull'auto elettrica

(Teleborsa) - Due delle principali case d'auto giapponesi,, sfidano la crisi del comparto e puntano a creare un campione nazionale dell'auto. I due Gruppi, stando alle indiscrezioni del quotidiano Nikkei, sarebbero in procinto di(MoU) finalizzato ad una. Nell'ambito della holding nata dalle nozze dei due gruppi giapponesi, di cui Nissan è il maggiore azionista cn una partecipazione del 24%.L'obiettivo della fusione sarebbe lache possa competere sui mercati internazionali, con unaper cavalcare la sfida dell'auto elettrica.Una aggregazione di questa portata non si vedeva dalle nozze fra Fiat e Peugeot, che ha poi portato alla nascita di. Le tre case d'auto insiemel'anno, riuscendo a competere con i maggiori produttori mondiali di auto, anche se il confronto con gli oltre 11 milioni di veicoli venduti dasarebbe ancora negativo per la triade, mentre si arriverebbe più facilmente ai 9,2 milioni di auto vendute dalla tedescaL'ipotesi di nozze fra Nissan e Honda ha messo le ali al titolo Nissan, quotato alla Borsa di Tokyo, che porta a casa un rialzo del 23,7%. Mano brillante la performance di Honda, che chiude in calo del 3%, così come quella di Mitsubishi, che termina con uno scarto frazionale dopo esser arrivata a guadagnare circa il 20%.i rumors di stampa, limitandosi a confermare chel'ipotesi di unaed ha davanti" per una futura collaborazione con Honda e Mitsubishi, ma nessuna decisione è stata presa".L'ipotesi di nozze fra le case d'auto giapponesi arriva in un, che vede big come Stellantis e Volkswagen in crisi e le più piccole case d'auto giapponesi annaspare, nel tentativo di competere sui mercati internazionali con le big dell'auto elettrica, come Tesla e con gli agguerriti produttori cinesi di auto elettriche. Il mese scorso, anche Nissan ha, pari a circa il 6% della sua forza lavoro.