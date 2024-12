Sesa acquista Metisoft per crescere nella consulenza applicativa su piattaforma SAP

Sesa

SAP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha sottoscritto unattraverso la controllata Var Group di una, rafforzando così le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma, a supporto della trasformazione digitale dei distretti economici e produttivi a livello internazionale.Metisoft, fondata nel 1987, ha sede principale a Fabriano (AN) e uffici nelle Marche, in Campania e Lombardia. La società, coned una struttura composta da 200 persone, ha sempre fatto della System Integration la base per accompagnare le aziende nel proprio percorso di evoluzione digitale.Metisoft saràdedicata al mondo SAP che, grazie a questa ulteriore partnership, raggiunge un totale di circa 75 milioni di euro di ricavi ed oltre 500 persone.L'acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di unmedio normale della società target."Proseguiamo gli investimenti in risorse e competenze attraverso M&A industriali bolt-on con obiettivi di estensione del nostro perimetro operativo, orientato alla digitalizzazione di imprese ed organizzazioni - ha dichiarato l'- Continueremo ad investire a supporto del percorso di trasformazione industriale del nostro Gruppo sempre più orientato a consulenza, piattaforme digitali e System Integration, con obiettivi di generazione di valore sostenibile e di lungo termine per gli stakeholder".